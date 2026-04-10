Arne Slot et le soutien de tout le monde à Liverpool

Une très longue fin de saison. Arne Slot est vivement critiqué de l’autre côté de la Manche pour les piètres performances de Liverpool, tout fraîchement battu 2-0 par le Paris Saint-Germain en quarts de finale allers de Ligue des champions, cette saison. La veille de la réception de Fulham à Anfield, Slot assure se sentir soutenu.

Les supporters avec Slot ?

« Je me répète souvent, mais je l’ai déjà dit à maintes reprises : je ressens un immense soutien. Pas seulement de la part des propriétaires, Richard et Michael, mais aussi, aussi étrange que cela puisse paraître, je ressens le soutien des supporters, assure le Néerlandais. Quand nous étions à Paris, juste après notre défaite 4-0 contre Manchester City, les supporters chantaient : “Nous vous aimons Liverpool.” […] Ce soutien, on l’a ressenti sans arrêt. Je pense que le club sait dans quelle période on se trouve. En attendant, je me sens pleinement soutenu. »

Les Reds restent sur trois défaites de suite et se positionnent à la 5e place en Premier League. En Ligue des champions, ils ont déjà deux orteils hors de la compétition. Une situation que les supporters ont du mal à avaler puisque le club a dépensé environ 500 millions d’euros au mercato estival.

Reviens, Jürgen.

Après Salah, une autre légende va quitter Liverpool