Les joueurs de Saint-Étienne apportent leur soutien aux groupes de supporters

Une victoire pas encore totale. Alors que Saint-Étienne s’est imposé ce samedi soir face à Dunkerque (2-1), un autre match est en train de se jouer entre le peuple vert et l’État. Avant l’audition des Green Angels et des Magic Fans lundi 13 avril au ministère de l’Intérieur, une manifestation a eu lieu avant la rencontre.

« 𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗨𝗗𝗥𝗢𝗡 𝗡𝗘 𝗦𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗦𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗔𝗦. » 💚🏟️ Les joueurs de Saint-Étienne apportent leur soutien à leurs supporters sous la menace d’une dissolution. 🥰 pic.twitter.com/bCeN1diH6e — Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2026

Les joueurs aussi ont porté la banderole

Entre 3 000 et 5 000 supporters ont convergé vers le stade Geoffroy-Guichard derrière une banderole où il était inscrit : « Le Chaudron ne se dissout pas ». Cette banderole s’est retrouvée par la suite dans les mains des joueurs foréziens qui ont ainsi apporté leur soutien aux groupes de supporters menacés de dissolution.

Bientôt une interdiction de déplacement à l’extérieur pour les joueurs eux-mêmes ?

Les supporters stéphanois ont manifesté leur mécontentement