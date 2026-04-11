S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J30
  • Saint-Étienne-Dunkerque (2-1)

Les joueurs de Saint-Étienne apportent leur soutien aux groupes de supporters

LB
Réactions
Les joueurs de Saint-Étienne apportent leur soutien aux groupes de supporters

Une victoire pas encore totale. Alors que Saint-Étienne s’est imposé ce samedi soir face à Dunkerque (2-1), un autre match est en train de se jouer entre le peuple vert et l’État. Avant l’audition des Green Angels et des Magic Fans lundi 13 avril au ministère de l’Intérieur, une manifestation a eu lieu avant la rencontre.

Les joueurs aussi ont porté la banderole

Entre 3 000 et 5 000 supporters ont convergé vers le stade Geoffroy-Guichard derrière une banderole où il était inscrit : « Le Chaudron ne se dissout pas ». Cette banderole s’est retrouvée par la suite dans les mains des joueurs foréziens qui ont ainsi apporté leur soutien aux groupes de supporters menacés de dissolution.

Bientôt une interdiction de déplacement à l’extérieur pour les joueurs eux-mêmes ?

Les supporters stéphanois ont manifesté leur mécontentement

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.