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Plusieurs groupes de supporters à nouveau dans le viseur du ministère de l’Intérieur

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Plusieurs groupes de supporters à nouveau dans le viseur du ministère de l’Intérieur

Un problème, dissolution. Début 2025, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Bruno Retailleau, envisageait de dissoudre plusieurs groupes de supporters en France, dont les historiques Brigade Loire (FC Nantes), Magic Fans et Green Angels (AS Saint-Étienne). Quelques mois plus tard, la menace refait surface.

Les Magic Fans et les Green Angels sur le gril

Selon les informations de RMC Sport, le nouveau locataire de la place Beauvau, Laurent Nuñez, aurait décidé de relancer une procédure de dissolution visant plusieurs groupes de supporters à travers tout le pays. Si un groupe non reconnu de supporters du Paris FC et un autre de hooligans strasbourgeois ont effectivement été dissous en 2025, épargnant notamment les deux groupes historiques de Sainté, ces deux derniers seraient à nouveau dans le viseur des autorités.

Les représentants des groupes ultras visés devraient être entendus à la mi-avril devant une commission nouvellement constituée, avant une éventuelle dissolution. D’autres groupes non reconnus par les clubs, à l’image de ceux du Paris FC et de Strasbourg dissous il y a quelques mois, devraient aussi être concernés par le processus.

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