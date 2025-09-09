Dans son élan, François Bayrou dissout un groupe de hooligans strasbourgeois

Partir sur une bonne note.

Pour sa dernière journée à Matignon, peu avant d’être renversé par l’Assemblée nationale lors du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou a annoncé, aux côtés du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, la dissolution du groupe Strasbourg Offender.

Une longue procédure pour stopper la violence

La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives avait en effet rendu un avis favorable à cette dissolution, après examen d’un dossier détaillant des actes de violence, des incitations à la haine, et qualifiant le groupe de « hooligans » et de « mouvement illégal néonazi ». Cette officialisation met un terme à des procédures entamées depuis le début de l’année 2025 et place le groupe d’ultras strasbourgeois aux côtés de la Paris FC Légion X dans l’ombre des organisations interdites.

Le travail n’est toutefois pas terminé.

Le match Strasbourg-Le Havre reporté