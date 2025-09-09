François Bayrou s'est pris un mur lundi à l'Assemblée nationale et la France se retrouve désormais sans gouvernement. Les personnes qualifiées semblent se faire rares dans le milieu politique mais heureusement, le football a de quoi sauver la nation, une fois encore.

Olivier Giroud, Premier ministre

Là où François Bayrou s’est lamentablement vautré, Olivier Giroud saura redonner son honneur à Matignon. L’attaquant lillois sait gérer les médias à la perfection, il n’insultera personne et il n’a pas de bureau « qui tombe en ruines » à rénover avec l’argent du contribuable. Mais surtout, il saura rassembler. Déjà séduite par son pied préféré, la gauche soulignera qu’il a fait la couverture de Têtu et son engagement pour les autres, notamment en tant qu’ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire. La droite verra en lui un bon chrétien, « armé du bouclier de la foi », qui a pleinement contribué au réarmement démographique avec ses quatre enfants. Le candidat parfait pour éviter une censure de l’Assemblée nationale.

Thierry Henry, ministre de l’Intérieur

Octobre 2007, Îles Féroé. Thierry Henry plante son 41e but avec l’équipe de France et égale le record de Michel Platini. De l’intérieur du pied, évidemment : « C’est quelque chose que j’aime beaucoup faire. J’ai travaillé pour pouvoir mettre des buts comme ceux-là. Franck (Ribéry) me donne le ballon, je fais semblant de partir en profondeur, je me remets sur le pied droit et j’enroule. Le ballon tape la fesse d’un défenseur et rentre. » On évitera les histoires de fesses mais sinon, c’est un perfect.

Nicolas de Tavernost, ministre de l’Économie

Il a laissé M6 avec de l’argent plein les caisses et a déjà redonné le sourire aux financiers du foot français, alors que l’heure est au système D. Ce sera encore plus facile qu’une partie de Monopoly.

Hélène Fercocq, ministre de la Transition écologique

L’ancienne défenseure de Dijon, désormais à Sassuolo, fait partie des ambassadeurs de l’association Football Ecologie France. Elle participe régulièrement à des actions de sensibilisation, notamment auprès des jeunes. « Un club, c’est un vrai lieu d’éducation, expliquait-elle l’an passé. Les enfants parlent souvent à leurs parents de ce qu’ils ont appris. » Enfin une ministre qui ne prendra pas cinq fois le jet privé en une journée.

Michel Platini, ministre de la Justice

La justice, Platoche connaît. L’injustice aussi. Un garde des Sceaux qui n’hésitera pas à mouiller le maillot.

Michael Olise, ministre des Affaires étrangères

Un fin connaisseur de l’Allemagne, qui pourra entretenir la flamme dans le couple franco-allemand. Et puis les Affaires étrangères, ça coule de source pour quelqu’un qui parle à peine français, est né en Angleterre et pouvait également prétendre aux sélections nigérianes et algériennes.

Élise Bussaglia, ministre de l’Éducation nationale

En sa qualité d’institutrice, au moins, la coach de Sedan saura de quoi elle parlera. Déjà une qualité qu’Amélie Oudéa-Castéra et Élisabeth Borne n’avaient pas.

Florent Malouda, ministre des Armées

« GARDE À VOUS ! » En début d’année, Florent Malouda s’est s’engagé dans la réserve citoyenne du troisième régiment étranger d’infanterie en Guyane. L’officier Malouda a mouillé le treillis pour concrétiser sa volonté de s’engager et contribuer à « la promotion des valeurs et missions de l’institution militaire ». À son aise dans cet univers, il a aussi suivi une immersion avec l’antenne guyanaise du GIGN au printemps. Sylvain Armand sera là pour l’épauler en tant que ministre délégué chargé de la Mémoire et des Anciens combattants – ou en tant que garde du corps, selon les besoins.

Bixente Lizarazu, ministre des Sports

Le champion du monde 1998 est un mordu : surf, cyclisme, jiu-jitsu, etc. Le sport est « sa religion », alors qui de mieux que lui pour prêcher la bonne parole ? Le Basque est aussi un adepte du ski et des sports d’hiver, un atout non négligeable dans la coordination des Jeux olympiques et paralympiques 2030 dans les Alpes.

Pierre Lemonnier, ministre de l’Agriculture

Un homme qui aime la terre. Il a passé le confinement chez ses parents, en Bretagne, sur un tracteur. Il a grandi au milieu des porcs, donc il ne sera pas déboussolé en politique. Moniteur-guide de pêche à Saint-Malo, l’ancien milieu de Rennes, Nice et Brest Yoann Bigné fera un très bon ministre délégué chargé de la mer.

Corinne Diacre, ministre du Travail et de l’Emploi

Premier critère : prendre quelqu’un qui est au chômage, pour automatiquement réduire les chiffres qui fâchent. Deuxième critère, si on se fie aux dix dernières années : être une femme. Troisième critère : savoir se faire respecter parce que tes collègues veulent réduire ton budget de 1,7 milliard d’euros. La conclusion est évidente : personne n’a envie d’énerver Corinne Diacre.

Aurélien Tchouaméni, ministre (de la Culture et) du Numérique

Pour la Culture, on n’est pas sûr. En revanche, le milieu du Real Madrid sera un digne représentant de la Génération Z sur les questions numériques. Il est coprésentateur son émission The Bridge, s’est impliqué dans la Kings League, sait se servir de Gemini Live et n’utilisera pas TikTok de façon aussi gênante que Gabriel Attal. « Si t’as kiffé notre plan de relance de la Culture, pose un like et abonne-toi ! »

Paul de Saint Sernin : « Cette Coupe du monde des créateurs, on l'a faite à l’arrache »