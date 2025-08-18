Le gouvernement va prononcer la dissolution d'un groupe hooligan de Strasbourg

Un de moins.

Il était en haut de la pile du ministère de l’Intérieur : le groupe Strasbourg Offenders devrait bientôt être dissout, d’après les informations de L’Équipe. Ce collectif de supporters du RC Strasbourg est connu ses actions violentes, ses différentes incitations à la haine et plus généralement ses positions assumées d’extrême droite.

Un dossier de longue date

Bruno Retailleau et son cabinet étudient depuis plusieurs mois la dissolution de plusieurs groupes de supporters de Ligue 1 et de Ligue 2, tels que la Légion X du Paris FC, la Brigade Loire du FC Nantes, les Magic Fans et les Green Angels de l’AS Saint-Étienne.

Seul caractérisé comme groupe de « hooligans », les Strasbourg Offenders ont vu leur dossier passer devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives le 11 juin dernier. Le verdict rendu a été favorable à une dissolution. Une procédure administrative aurait donc été engagée et l’on devrait encore attendre quelques semaines avant que cette dernière soit prononcée, explique le quotidien sportif.

Il ne fallait pas embêter Guy Roux.

Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg