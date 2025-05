Un groupe de supporters du Paris FC dissous par décret

Quel week-end médiatique pour le PFC !

Après la montée actée en Ligue 1 des hommes ce vendredi et la victoire en finale de Coupe de France des femmes ce samedi, le club parisien a cette fois eu droit à une mention au Journal officiel. Ou plus exactement un décret qui dissout « Legion X », un groupe de supporters non reconnu par le club pour des faits de « violences » et de « dégradations ».

Daté du 1er mai, le décret explique que « les membres de Légion X sont impliqués d’une part dans des violences, des rixes ou des tentatives de rixes qui ont occasionné plusieurs blessés et, d’autre part, dans des dégradations commises contre des biens, dans des enceintes sportives ou à leurs abords ». Dans le viseur de Bruno Retailleau, à l’instar d’autres groupes de supporters en France, Legion X n’était, contrairement à d’autres, pas soutenu par les dirigeants de son club. Pierre Ferracci, le président du PFC, disait même d’eux il y a quelques semaines : « Il ne s’agit pas de supporters du Paris FC. […] Nous prenons acte avec satisfaction de la volonté des pouvoirs publics de dissoudre ce groupe. »

C’est désormais chose faite.

Coupe de France : Le PFC triomphe du PSG !