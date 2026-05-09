Le Mans (presque) en Ligue 1 pour la première fois depuis 16 ans, Bastia relégué

Retour vers 2008. Pour cette dernière journée de Ligue 2, un billet d’accession directe restait à se départager après que Troyes a assuré sa première place et son retour en Ligue 1 la semaine dernière. Si Saint-Étienne et le Red Star étaient déjà assurés de disputer les barrages d’accession, un ticket restait encore à pourvoir entre Rodez, Reims et Annecy, tandis qu’en queue de peloton, il y avait bagarre entre Laval et Bastia pour savoir qui aurait encore une chance de conserver son siège dans l’antichambre de l’élite du football français en disputant un barrage.

Le Mans avait son destin entre ses mains pour retrouver la Ligue 1, 16 ans après l’avoir quittée et s’être retrouvé dans les abysses des championnats amateurs après une liquidation judiciaire en 2013. Seize ans plus tard donc, et au terme d’une seule année passée en Ligue 2 depuis sa remontée, le MUC va donc retrouver l’élite du football tricolore après sa victoire 1 à 0 sur la pelouse de Bastia. Un succès permis grâce au but d’Erwan Colas juste après l’heure de jeu sur corner (1-0, 16e). Alors que les Manceaux ne sont pas parvenus à se mettre à l’abri durant le temps réglementaire, Milan Robin est venu assurer le retour des Sarthois en Ligue 1 avec une frappe puissante de l’extérieur de la surface (2-0, 90e+1). Un deuxième but qui a mis le feu aux poudres à Furiani, puisque les supporters bastiais ont lancé des fumigènes et des bombes agricoles sur la pelouse, interrompant la rencontre avant que le match ne soit définitivement arrêté. Ce résultat est synonyme également de relégation pour Bastia qui devait absolument s’imposer à Furiani pour espérer doubler Laval et se retrouver en position de barragiste. Les Bastiais évolueront donc en Ligue 3 la saison prochaine.

Rodez s’offre le dernier billet des barrages, Laval garde une dernière cartouche

Saint-Étienne a fait le travail dans un Geoffroy-Guichard incandescent face à Amiens, déjà relégué, grâce au doublé de Joshua Duffus en première période (7e, 40e), puis à la réalisation de Zuriko Davitashvili (69e), Lucas Stassin (82e) et Aimen Moueffek (85e) pour parachever le récital offensif. Les Verts devaient toutefois compter sur un faux pas du Mans pour récupérer la deuxième place synonyme de montée directe en Ligue 1, ce qui n’est pas arrivé. Les Stéphanois terminent donc troisièmes et sont directement qualifiés pour les barrages d’accession. Le dernier billet pour les play-off a donc été obtenu par Rodez qui n’a pas trébuché sur la pelouse d’Annecy en s’imposant 2 à 1 par l’entremise d’Ibrahima Baldé (1-0, 13e) et de Tairyk Arconte (2-0, 34e). Ils affronteront le Red Star qui, malgré le nul concédé face à Montpellier (1-1), conserve sa quatrième place.

En bas du classement, Laval n’a laissé aucun espoir à Bastia, puisque les Tango se sont imposés 2 à 1 face à Boulogne pour leur deuxième victoire de la saison à Francis-Le Basser, grâce à Christ-Owen Kouassi (1-0, 41e) et le but du break trois minutes plus tard offert par Mamadou Camara (2-0, 44e). La réduction de l’écart en fin de match de Luka Boiteau sur penalty n’a finalement eu aucune incidence (2-1, 90e). Pour le symbole, Nancy a offert une sortie par la grande porte à Pablo Correa puisque le Chardon s’est imposé 2 à 0 face à Dunkerque. Le carton du soir est signé Reims qui était mené 2 à 0 par Pau avant d’en passer 5 aux Maynats, avec un quadruplé de Keito Nakamura (39e, 49e, 61e, 76e). Ce résultat n’aura finalement aucune incidence au classement pour les Rémois qui échouent à deux points de Rodez, dernier qualifié pour les barrages d’accession.

Pour la première fois depuis près de 30 ans, aucun club corse n’évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine.

Annecy 1-2 Rodez

Buts : Gomes (77e) pour le FCA // Baldé (13e), Arconte (34e) pour le RAF

Bastia 0-2 Le Mans

Buts : Colas (16e), Robin (90e+1) pour le MUC 72

Clermont 1-0 Guingamp

But : Saivet (72e) pour les Lanciers

Grenoble 1-0 Troyes

But : Djitte (86e) pour le GF38

Laval 2-1 Boulogne

Buts : Kouassi (41e), Camara (44e) pour les Tango // Boiteau (90e SP) pour l’USBCO

Nancy 3-2 Dunkerque

Buts : Saint-Ruf (20e), Guendez (34e), Tacafred (84e) pour le Chardon // Sekongo (79e), Robinet (90e+1) pour les Maritimes

Red Star 1-1 Montpellier

Buts : Cabral (43e) pour les Audoniens // X (Xe) pour les Pailladins

Reims 5-2 Pau

Buts : Daramy (25e), Nakamura (39e, 49e, 61e, 76e) pour les Rouge et blancs // Dong (14e, 21e) pour les Maynats

Saint-Étienne 5-0 Amiens

Buts : Duffus (7e, 40e), Davitashvili (69e), Stassin (82e) pour les Verts

Une dernière journée de Ligue 2 bouillante