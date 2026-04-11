Les supporters stéphanois ont manifesté leur mécontentement

L’union fait la force. Comme rapporté par RMC Sport, les supporters stéphanois ont manifesté en amont de la rencontre entre Saint-Étienne et Dunkerque. Entre 3000 et 5000 amoureux des Verts se sont ainsi rassemblés.

Une réunion prévue entre le club et les supporters

L’ensemble des supporters présents ont ensuite convergés vers Geoffroy-Guichard derrière une banderole : « Le chaudron ne se dissout pas ». Une dizaine de supporters issus des rangs des Green Angels et des Magic Fans ont ensuite rencontré le président de l’ASSE, Ivan Gazidis qui avait apporté son soutien public aux supporters, d’autres dirigeants du club, le maire de la ville, Régis Juanico et le sénateur Pierre-Jean Rochette. Une réunion préalable à l’audition qui aura lieu ce lundi 13 avril au Ministère de l’Intérieur. À l’intérieur du stade, malgré la fermeture de leur zone, les Green Angels avaient déposé une banderole où l’on pouvait lire : « Green Angels unis, fiers et solidaires : ce mode de vie ne se dissout pas ».

Une initiative qui a donné des ailes aux joueurs du Forez face aux Maritimes.

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