S’abonner au mag
  • Serie B
  • J34
  • Avellino-Catanzaro (1-1)

Un gardien égalise à la dernière seconde en Serie B

TB
Réactions
Un gardien égalise à la dernière seconde en Serie B

Arrêtez tout, on part en Italie ! La rencontre de Serie B entre Avellino et Catanzaro a en effet réservé un scénario hautement improbable. Cinquièmes du championnat et candidats à la montée en Serie A (via les barrages), les visiteurs pensaient avoir le match en main après avoir ouvert le score à l’heure de jeu. Mais ça, c’était compter sans le héros Antony Iannarilli. Monté sur le dernier corner de la partie, le gardien d’Avellino est venu égaliser de la tête à la 95e minute.

Avant cela, Catanzaro avait été réduit à dix en concédant un penalty, finalement arrêté par Mirko Pigliacelli. I Lupi auront finalement trouvé un autre moyen, bien moins académique mais tellement plus riche en émotions, d’arracher un match nul qui leur permet de garder un mince espoir de participer également aux barrages d’accession.

Ça valait bien une célébration encore plus longue (et plus folle) que la rencontre elle-même.

Deux anciens internationaux italiens nommés sur des bancs de Serie B

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Logo de l'équipe Arsenal
Arsenal surpris par Bournemouth
  • Premier League
  • J32
  • Arsenal-Bournemouth (1-2)
Arsenal surpris par Bournemouth

Arsenal surpris par Bournemouth

Arsenal surpris par Bournemouth
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.