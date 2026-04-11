Un gardien égalise à la dernière seconde en Serie B

Arrêtez tout, on part en Italie ! La rencontre de Serie B entre Avellino et Catanzaro a en effet réservé un scénario hautement improbable. Cinquièmes du championnat et candidats à la montée en Serie A (via les barrages), les visiteurs pensaient avoir le match en main après avoir ouvert le score à l’heure de jeu. Mais ça, c’était compter sans le héros Antony Iannarilli. Monté sur le dernier corner de la partie, le gardien d’Avellino est venu égaliser de la tête à la 95e minute.

Avant cela, Catanzaro avait été réduit à dix en concédant un penalty, finalement arrêté par Mirko Pigliacelli. I Lupi auront finalement trouvé un autre moyen, bien moins académique mais tellement plus riche en émotions, d’arracher un match nul qui leur permet de garder un mince espoir de participer également aux barrages d’accession.

Ça valait bien une célébration encore plus longue (et plus folle) que la rencontre elle-même.

Deux anciens internationaux italiens nommés sur des bancs de Serie B