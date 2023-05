Un joueur de Monza condamné à 5 ans de prison ferme

Football et justice partie 14675.

Armando Izzo, défenseur italien de Monza, en prêt du Torino, a été condamné ce jeudi à Naples à cinq ans de prison ferme pour « complicité externe d’association mafieuse et fraude sportive », rapporte l’agence de presse italienne ANSA. Le joueur et ses avocats ont annoncé qu’ils allaient faire appel de cette condamnation. Izzo est ainsi accusé d’être impliqué, avec deux autres personnes – dont son cousin Umberto Accurso, chef du clan camorriste Vinella Grassi di Secondigliano – d’avoir truqué un match de Serie B entre Avellino (son club d’alors) et Modène lors de la saison 2013-2014.

Le défenseur a lui-même publié un communiqué dans lequel il se dit « très déçu » de cette décision et se défend d’avoir joué le match en question. De l’autre côté, l’AC Monza a exprimé « son soutien à Armando, convaincu de sa non-implication avec le milieu criminel ». En avril 2017, Armando Izzo avait déjà été condamné à dix-huit mois de suspension et 50 000 euros d’amende pour « non-dénonciation de matchs truqués », toujours à Avellino.

