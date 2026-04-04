Saint-Étienne arrache un point à Nancy au bout du temps additionnel

Nancy 1-1 Saint-Étienne

Buts : Fdaouch (6e) pour le Chardon // Stassin (90e+7) pour les Verts

Les Verts ont failli s’y piquer. Alors que les Stéphanois restaient sur une série de sept matchs sans défaite (six victoires et un nul), le déplacement dans la préfecture de Meurthe-et-Moselle s’est finalement avéré plus que périlleux, puisque les protégés de Philippe Montanier ont réussi à arracher le match nul au bout du temps additionnel grâce à Lucas Stassin (1-1).

Stassin au bout du suspense

Pas encore assuré de son maintien, Nancy pouvait se donner un peu d’air en cas de succès ce samedi soir. Une information que n’ont pas prise à la légère les joueurs de Pablo Correa, puisqu’ils ont réussi très vite à prendre l’avantage grâce à Zakaria Fdaouch qui a parfaitement pris à revers la défense stéphanoise avant d’envoyer sa frappe dans le petit filet de Brice Maubleu (1-0, 6e). Les Verts ont eu l’occasion de revenir au score juste avant la pause après que Fdaouch s’est rendu coupable d’une faute dans sa surface sur Irvin Cardona. Mais la tentative de Zuriko Davitashvili a été parfaitement captée par Enzo Basilio, déjà auteur d’un arrêt sur penalty face à Dunkerque lors du match précédent (45e).

Lucas Stassin aurait pu également ramener son équipe à hauteur bien plus tôt dans la rencontre, mais en manque de réalisme ces derniers temps, l’international belge a envoyé un parpaing derrière le but de Basilio plutôt qu’à l’intérieur (65e). Joshua Duffus, entré en jeu à la place de Davitashvili, a également vu le portier nancéien mettre ses deux poings en travers de sa frappe pour conserver son invincibilité (78e). Cardona a cru également avoir trouvé la faille, mais l’arbitre assistant en a, à raison, décidé autrement (90e+1). Alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes dans le temps additionnel, Stassin a retrouvé le chemin des filets au meilleur des moments en propulsant sa tête dans les cages nancéiennes (1-1, 90e+7). Le match nul fait toutefois les affaires foréziennes, puisque le leader Troyes a également buté sur Montpellier (2-2), statu quo donc en haut du classement où l’ASSE compte toujours quatre points de retard sur l’ESTAC.

À nos actes manqués risque de résonner longtemps dans les têtes nancéiennes.

Saint-Étienne privé de ses supporters face à Nancy