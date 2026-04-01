Saint-Étienne privé de ses supporters face à Nancy

Sans les Verts, la fête est plus folle ? La trêve internationale touche à sa fin, et les soucis français sont de retour. En plus d’être pour certains dans le viseur du ministère de l’Intérieur, les supporters de Saint-Étienne viennent d’apprendre qu’ils sont interdits de déplacement pour la 29e journée de Ligue 2 face à Nancy ce samedi, pour prévenir tout risque de débordement entre supporters rivaux.

⚠️ Suite à un arrêté ministériel, le déplacement des supporters de Saint-Étienne est interdit ce samedi. Il est également prohibé de se revendiquer comme tel dans les communes de Nancy, Tomblaine et Saint-Max. Toute personne portant un signe distinctif de l’ASSE se verra donc… pic.twitter.com/za0WKOGhLQ — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) March 31, 2026

Mieux prévenir que guérir

Un arrêté du ministère de l’Intérieur met en cause d’anciens débordements de la part des deux clubs. En février, face à Grenoble, les supporters nancéiens avaient fait parler d’eux avec une drôle d’histoire de fumigène. Les Stéphanois étaient aussi impliqués dans une rixe avec des supporters grenoblois en mars. Et même si les Grenoblois ne seront cette fois pas dans l’équation, les autorités préfèrent ne prendre aucun risque.

Au niveau sportif, l’enjeu est de taille sur la pelouse de Marcel-Picot. Puisque Nancy, actuellement 15e, joue sa survie dans la course au maintien, tandis que les Verts, dauphins de la Ligue 2, sont encore en lice pour la montée.

L’ambiance en prendra forcément un coup.

Saint-Étienne enfonce Nancy et continue de grimper