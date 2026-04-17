S’abonner au mag
  • C4
  • Quarts
  • Strasbourg-Mayence (4-0)

Marc Keller et le chemin parcouru avec Strasbourg

TC
1 Réaction
Marc Keller et le chemin parcouru avec Strasbourg

Après tant d’années, de galères et de combats. C’est une qualification historique qu’ont décroché les joueurs de Strasbourg ce jeudi soir. Une Meinau aux anges, tout comme le président du RCSA, Marc Keller, qui n’a pas caché son bonheur au micro de RMC après la rencontre : « C’est une saison magnifique pour le club », a-t-il reconnu.

Dans une ambiance des grands soirs en Alsace, le président ne sous-estime pas l’importance du public strasbourgeois dans cette qualification : « J’y croyais. Je sais qu’à la Meinau, il peut se passer parfois des choses. C’est un soir d’avril, il fait bon, les gens sont heureux et tous derrière l’équipe. Je crois qu’on a mérité cette victoire. »

Keller n’oublie pas le chemin parcouru

Marc Keller n’oublie pas pour autant les difficultés qu’a rencontrées Strasbourg ces dernières années : « Je suis très heureux pour tout le public alsacien. Il y a 14 ans, on était en National 3, en National 2. »

Un coup de rétro dans le passé qui ne l’empêche pas de penser que son club avance : « On a vécu des années dans le monde amateur après la liquidation du club. On n’a pas tout bien fait, mais le club progresse. »

L’histoire serait définitivement magnifique sans cette foutue multipropriété.

Le festin de Gary O’Neil après Strasbourg-Mayence

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
40
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
  • C4
  • Quarts
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
148
107
40
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.