Marc Keller et le chemin parcouru avec Strasbourg

Après tant d’années, de galères et de combats. C’est une qualification historique qu’ont décroché les joueurs de Strasbourg ce jeudi soir. Une Meinau aux anges, tout comme le président du RCSA, Marc Keller, qui n’a pas caché son bonheur au micro de RMC après la rencontre : « C’est une saison magnifique pour le club », a-t-il reconnu.

Dans une ambiance des grands soirs en Alsace, le président ne sous-estime pas l’importance du public strasbourgeois dans cette qualification : « J’y croyais. Je sais qu’à la Meinau, il peut se passer parfois des choses. C’est un soir d’avril, il fait bon, les gens sont heureux et tous derrière l’équipe. Je crois qu’on a mérité cette victoire. »

Keller n’oublie pas le chemin parcouru

Marc Keller n’oublie pas pour autant les difficultés qu’a rencontrées Strasbourg ces dernières années : « Je suis très heureux pour tout le public alsacien. Il y a 14 ans, on était en National 3, en National 2. »

Un coup de rétro dans le passé qui ne l’empêche pas de penser que son club avance : « On a vécu des années dans le monde amateur après la liquidation du club. On n’a pas tout bien fait, mais le club progresse. »

L’histoire serait définitivement magnifique sans cette foutue multipropriété.

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