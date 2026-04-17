S’abonner au mag
  • C4
  • Quarts
  • Strasbourg-Mayence (4-0)

Le festin de Gary O’Neil après Strasbourg-Mayence

TB
2 Réactions
Le festin de Gary O’Neil après Strasbourg-Mayence

Il avait encore un petit creux. Après avoir vu son équipe écraser Mayence pour renverser son quart de finale de Ligue Conférence, l’entraîneur alsacien Gary O’Neil s’est offert une drôle de fin de soirée. Un passage au McDo du coin, au milieu de supporters strasbourgeois tout heureux de pouvoir fêter ça aux côtés de l’un des héros du jour.

L’histoire ne dit pas si le menu était accompagné d’une C4 miniature en guise de jouet.

Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller

TB

À lire aussi
40
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
  • C4
  • Quarts
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
148
107
40
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.