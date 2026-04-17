Le festin de Gary O’Neil après Strasbourg-Mayence

Il avait encore un petit creux. Après avoir vu son équipe écraser Mayence pour renverser son quart de finale de Ligue Conférence, l’entraîneur alsacien Gary O’Neil s’est offert une drôle de fin de soirée. Un passage au McDo du coin, au milieu de supporters strasbourgeois tout heureux de pouvoir fêter ça aux côtés de l’un des héros du jour.

Le coach de Strasbourg, Gary O’Neill qui vient fêter la qualification au McDo, avec les supporters en toute simplicité 😅💙 #RCSAMAY #VenezCommeVousEtes pic.twitter.com/XC4M4DHTvz — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) April 16, 2026

L’histoire ne dit pas si le menu était accompagné d’une C4 miniature en guise de jouet.

Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller