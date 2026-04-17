Fin de saison sereine pour la France à l'indice UEFA

La France respire. Alors que l’on connaît désormais les derniers carrés des trois compétitions européennes, la France continue de naviguer sereinement à la cinquième place de l’indice UEFA. Avec les qualifications du PSG en Ligue des champions et de Strasbourg en Ligue Europa Conférence, l’Hexagone compte 17.535 points cette saison, presque autant que le total de l’an passé (17.928 après notamment le sacre parisien en C1). De quoi conserver une dizaine d’unités d’avance sur le Portugal, sixième du classement général (calculé sur les cinq dernières saisons), malgré le très bell exercice des clubs portugais.

📉 Horrible day for 🇪🇸 Spain with 0-0-3. Silver lining is that 🇪🇸 Rayo avoided total disaster in 🇬🇷 Athens and managed to qualify with a defeat, thus adding +0.063 via bonus pts. Had Germany not lost Mainz, they'd be big favorites. But now it's totally open! 🇵🇹 Portugal is… pic.twitter.com/h4tEvTKVbh — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 16, 2026

L’Allemagne termine fort

Insuffisant toutefois pour se rapprocher d’un Top 4 en queue duquel l’Allemagne carbure, malgré la sortie de route de Mayence à Strasbourg. Forte des victoires du Bayern Munich et de Fribourg, la Bundesliga est même revenue à 0.192 point de l’Espagne dans la course à la deuxième place de la saison, qui offre un ticket supplémentaire pour la prochaine Ligue des champions. Largement en tête, l’Angleterre est, elle, déjà assurée d’en bénéficier.

Chouette, on va encore avoir cinq clubs de Premier League dans le Top 8 l’an prochain, avant que le PSG ne les sorte un par un.

Le PSG et Strasbourg demandent le report d’un match