S’abonner au mag
  • FA Cup
  • Quarts
  • Chelsea-Port Vale (7-0)

Chelsea passe sept buts à Port Vale en Cup

QB
1 Réaction
Chelsea passe sept buts en FA Cup

Chelsea 7-0 Port Vale

Buts : Hato (2e), Pedro (25e), Lawrence-Gabriel CSC (42e), Adarabioyo (57e), Santos (69e), Estevão (82e), Garnacho (90e+2 S.P.)

Comment on dit « la chatte à Dédé » en anglais ? Verni par le tirage au sort, Chelsea n’a fait qu’une bouchée de Port Vale, bon dernier de League One, en quarts de finale de la Cup (7-0). Les Blues ont vite marqué leur territoire par Jorrel Hato, sur un corner mal repoussé, au bout d’une minute et quatre secondes de jeu (1-0, 2e). L’inévitable João Pedro, en pivot, a conclu le bon travail d’Andrey Santos pour signer son 19e but de la saison (2-0, 25e). Jordan Lawrence-Gabriel a ensuite marqué contre son camp en voulant empêcher Cole Palmer de pousser le ballon au fond (3-0, 44e).

Port Vale n’a pas réussi à stopper l’hémorragie et a encore plié sur deux coups de tête, signés Tosin Adarabioyo (4-0, 57e) et Santos (5-0, 69e). Estevão, seul face au but vide grâce à un contre favorable (5-0, 82e), et Alejandro Garnacho, qui a transformé le penalty qu’il avait obtenu (7-0, 90e+2), ont alourdi la note dans le money time.

Chelsea ira à Wembley à la fin du mois pour sa demi-finale, en espérant y retourner en mai.

Nouveau rebondissement dans le clash entre Enzo Fernández et Chelsea

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Lille-Lens (3-0)
Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.