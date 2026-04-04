Chelsea passe sept buts en FA Cup

Chelsea 7-0 Port Vale

Buts : Hato (2e), Pedro (25e), Lawrence-Gabriel CSC (42e), Adarabioyo (57e), Santos (69e), Estevão (82e), Garnacho (90e+2 S.P.)

Comment on dit « la chatte à Dédé » en anglais ? Verni par le tirage au sort, Chelsea n’a fait qu’une bouchée de Port Vale, bon dernier de League One, en quarts de finale de la Cup (7-0). Les Blues ont vite marqué leur territoire par Jorrel Hato, sur un corner mal repoussé, au bout d’une minute et quatre secondes de jeu (1-0, 2e). L’inévitable João Pedro, en pivot, a conclu le bon travail d’Andrey Santos pour signer son 19e but de la saison (2-0, 25e). Jordan Lawrence-Gabriel a ensuite marqué contre son camp en voulant empêcher Cole Palmer de pousser le ballon au fond (3-0, 44e).

Port Vale n’a pas réussi à stopper l’hémorragie et a encore plié sur deux coups de tête, signés Tosin Adarabioyo (4-0, 57e) et Santos (5-0, 69e). Estevão, seul face au but vide grâce à un contre favorable (5-0, 82e), et Alejandro Garnacho, qui a transformé le penalty qu’il avait obtenu (7-0, 90e+2), ont alourdi la note dans le money time.

Chelsea ira à Wembley à la fin du mois pour sa demi-finale, en espérant y retourner en mai.

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