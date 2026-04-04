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Florian Thauvin : « J’ai cette envie de titre, elle est forte »

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Thauvin alléché par l’odeur du titre

L’appétit vient en mangeant. Et à Lens, on se régale. Le Racing occupe la deuxième place du championnat, à quatre points du PSG, qui se rendra à Bollaert dans les prochaines semaines. Les Sang et Or joueront aussi une demi-finale de Coupe de France face à Toulouse le 21 avril. Forcément, Florian Thauvin s’en lèche les babines. « On vit quelque chose d’extraordinaire et, au quotidien, je prends énormément de plaisir. Évidemment, j’ai cette envie de titre, elle est forte, mais je m’efforce de rester lucide. Dans le football, tout peut basculer très vite : deux mauvais résultats et tout s’écroule », explique-t-il au Parisien.

« Ces moments-là sont rares »

« On voit la ligne d’arrivée, mais il reste du chemin. Avec les cadres, on insiste auprès des plus jeunes : ne pas s’enflammer, rester concentrés. Parce que ces moments-là sont rares dans une carrière, surtout quand on lutte encore sur deux tableaux face à une équipe aussi dominante que Paris. À nous de ne pas gâcher ça », ajoute le champion du monde 2018. Thauvin en est d’autant plus conscient que, plus jeune, il admet qu’il avait tendance à « un peu trop regarder (son) intérêt personnel » : « Aujourd’hui, les résultats de l’équipe passent avant tout. Quand ça gagne, chacun en profite personnellement. Marquer 10 ou 15 buts, c’est grisant, mais si l’équipe finit 10e, ça ne sert à rien, sauf à flatter son ego. »

Trente-trois ans, l’âge de raison.

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