La date à cocher pour Lens-PSG et Brest-Strasbourg est connue

Une finale après-l’heure. Lensois et Parisiens soufflent pour des raisons différentes : le report de Lens-PSG est acté au mercredi 13 mai prochain. Une date loin d’être anodine pour bon nombre des internationaux français des deux équipes puisqu’il s’agit du jour où Didier Deschamps partagera sa toute dernière liste, et pas n’importe laquelle. En effet, les joueurs retenus s’envoleront pour la Coupe du monde, la seule compétition qui semble plus importante que la Ligue des champions pour certains.

Florian Thauvin, Robin Risser et Matthieu Udol pourraient donc bien avoir les chocottes au lieu d’avoir la tête à chicoter ce soir-là, au même titre que Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez du côté du PSG.

Un calendrier mal fichu du début à la fin

En termes de calendrier, le RC Lens se retrouve avec un trou entre le 4 et le 17 avril (matchs de Ligue 1 contre Lille et contre Toulouse) mais devra enchaîner trois joutes cruciales entre le 9 et le 16 mai avec dans l’ordre Nantes, Paris, puis Lyon (sans parler d’une hypothétique finale de Coupe de France le 22 mai). Un menu indigeste sans compter qu’organiser ce qui ressemble au match du titre en semaine sonne comme une insulte envers un stade qui se veut d’ordinaire plein chaque week-end.

Ces arrangements de calendrier favorisent grandement le PSG qui, en cas de qualif’ en demies, n’aurait plus qu’à garder la forme pour disputer la finale de Ligue des champions du 30 mai prochain (après tout, c’est sans doute ce qui était prévu). Du côté de Strasbourg, la musique est plutôt bonne également. Alors que le RCSA affronte Mayence les jeudis 9 et 16 avril en Ligue Conférence, le match de Ligue 1 qui l’oppose à Brest a aussi été déplacé au 13 mai.

Bref, les fermiers ont mal semé leurs graines.

Lens répond à la LFP sur le report du match contre le PSG