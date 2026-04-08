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La Premier League pourrait placer sept clubs en Ligue des champions

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La Premier League pourrait placer sept clubs en Ligue des champions

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Victorieux dans le temps additionnel ce mardi contre le Sporting (0-1), Arsenal offre un joli cadeau à ses copains anglais. Grâce à cette victoire, la Premier League aura au moins cinq places pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Sept clubs anglais en C1 la saison prochaine ? 

Depuis deux saisons, l’UEFA récompense les deux championnats les plus performants ; en l’occurrence, ce sont bien les clubs anglais qui dominent le classement et vont donc bénéficier d’une place supplémentaire.

Pour l’heure, le championnat anglais pourrait aussi s’offrir jusqu’à sept places, si Liverpool en C1, Aston Villa et Nottingham Forest en C3 ou encore Crystal Palace en C4 arrivent au bout et sont sacrés champions.

Cette saison, l’Angleterre domine largement le classement avec 25,013 points, juste devant l’Espagne (20,281), bien suivie par l’Allemagne (19,714). La France, elle, dit adieu à ce coup de pouce de l’UEFA puisqu’elle occupe la sixième place avec 16,392 points.

Plus de clubs anglais, une bonne nouvelle pour le PSG.

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