Arsenal arrache la victoire à Lisbonne

Sporting 0-1 Arsenal

But : Havertz (90e+1) pour les Gunners

Quel match exceptionnel, un festival de buts ! C’est ce qu’on aurait aimé vous écrire, mais de toute façon, on peut vous dire ce qu’on veut, tout le monde était devant Real-Bayern. Sur la pelouse du Sporting, Arsenal a arraché la victoire en inscrivant l’unique but de son quart de finale aller de Ligue des champions (1-0) et se retrouve en bonne posture avant le retour à l’Etihad.

Sans être très convaincants, les Gunners ont réalisé le coup parfait grâce à Kai Havertz au bout du match, dans les arrêts de jeu. Après plusieurs arrêts décisifs de David Raya dans les dernières minutes du temps réglementaire, l’Allemand a été parfaitement servi à bout portant devant Rui Silva pour délivrer les siens (0-1, 90e+1).

Les Portugais auraient mérité de conserver le nul

Peu après l’heure de jeu, ils avaient cru débloquer la rencontre lorsque Martin Zubimendi a enclenché une frappe puissante sans contrôle dans les cages de Rui Silva. Un but finalement annulé pour une position très nette de hors-jeu de Victor Gyökeres (63e) à l’avant-dernière passe.

Jusqu’au temps additionnel, le Sporting avait plus que tenu et aurait même pu ouvrir le score dès la 6e minute, mais la frappe d’Araújo s’est échouée sur la barre transversale de David Raya. La barre du Sporting a elle aussi tremblé : sur un corner, fallait-il le préciser, Noni Madueke a tenté en vain de le rentrer direct (15e). Suffisant pour accueillir avec un peu plus de sérénité les Lisboètes mercredi prochain pour le retour.

Sporting (4-2-3-1) : Rui Silva – Araújo, Inacio, Diomande, Fresneda – Morita, Simoes – Gonçalves, Trincão, Catamo – Suárez. Entraîneur : Rui Borges.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Calafiori, Gabriel, Saliba, White – Rice, Zubimendi, Ødegaard – Trossard, Gyökeres, Madueke. Entraîneur : Mikel Arteta.

Arsenal privé de deux cadres face au Sporting