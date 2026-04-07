62 associations de supporters dénoncent les projets de dissolution

L’heure de la riposte. Il y a quelques jours, RMC Sport a révélé que le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait relancé une procédure de dissolution à l’encontre de plusieurs groupes de supporters en Ligue 1, notamment les Magic Fans et les Green Angels. Ce mardi, l’Association nationale des supporters a publié un communiqué cinglant, signé par 62 associations de supporters, pour condamner ces projets de dissolution qui « touchent aux libertés fondamentales de libre association ».

Absence de communication et manque de respect

« Nous sommes profondément préoccupés par cette démarche qui non seulement met en péril des collectifs engagés dans le dialogue, mais menace également l’essence même du supportérisme en France », explique le communiqué.

« L’absence de communication et de concertation sur un sujet aussi grave met en lumière un manque de respect envers les groupes qui, depuis des années, s’investissent dans la construction d’un climat apaisé au sein des stades et interroge les motivations réelles de l’État », déplorent notamment les associations de supporters.

Il faut leur rappeler qu’une dissolution n’est pas toujours jamais très efficace.

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