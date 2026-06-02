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  • Koh-Lanta
  • Épisode 14

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
3 Réactions
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Un dernier conseil d’immunité dynamité par Clarisse, Cynthia qui roule sur la concurrence, et Zakariya qui nous brise le cœur... C’était un grand épisode.

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Elle a sifflé l’équivalent d’un penalty imaginaire à la 90e minute et on la remercie tous. C’est pas si mal la corruption, finalement.

Note de la rédaction 7/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Alors qu’elle a encore frôlé la correctionnelle, la stratégiquement très froussarde Caroline est passée de performances magiques à des copies sans âme. C’est comme si le PSG se mettait à jouer comme Arsenal la saison prochaine.

Note de la rédaction 4/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Malgré son « putain de sa grand-mère » à l’endroit de pauvres dominos inanimés, Zakariya remporte haut la main notre prix coup de cœur. Bon courage pour acheter une nouvelle voiture avec ça.

Note de la rédaction 10/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Tout simplement la figure de proue de l’une des plus grandes remontadas de l’histoire. Thiago Silva.

Note de la rédaction 3/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Personne ne l’aurait imaginée à ce niveau et pourtant elle termine meilleure buteuse du championnat. Estéban Lepaul.

Note de la rédaction 9.5/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

S’il gagne sur les poteaux, on espère qu’il célébrera avec panache avec le plus beau plat de l’histoire de l’émission.

Note de la rédaction 6.5/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Guillaume est donc ce mec chelou qui mange la peau des crevettes. Si Clarisse avait su ça, elle ne lui aurait pas donné son secret.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Le boss

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Denis Brogniart

On aimerait savoir quelle est la cote selon Jonathan pour que ce soit Denis qui ait rappelé à Clarisse qu’elle avait sa poterie secrète à disposition.

Note de la rédaction 7/10
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