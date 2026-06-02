- Koh-Lanta
- Épisode 14
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Un dernier conseil d’immunité dynamité par Clarisse, Cynthia qui roule sur la concurrence, et Zakariya qui nous brise le cœur... C’était un grand épisode.
La tribu réunifiée
Clarisse
Elle a sifflé l’équivalent d’un penalty imaginaire à la 90e minute et on la remercie tous. C’est pas si mal la corruption, finalement.
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Caroline
Alors qu’elle a encore frôlé la correctionnelle, la stratégiquement très froussarde Caroline est passée de performances magiques à des copies sans âme. C’est comme si le PSG se mettait à jouer comme Arsenal la saison prochaine.
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Zakariya
Malgré son « putain de sa grand-mère » à l’endroit de pauvres dominos inanimés, Zakariya remporte haut la main notre prix coup de cœur. Bon courage pour acheter une nouvelle voiture avec ça.
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Daniel
Tout simplement la figure de proue de l’une des plus grandes remontadas de l’histoire. Thiago Silva.
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Cynthia
Personne ne l’aurait imaginée à ce niveau et pourtant elle termine meilleure buteuse du championnat. Estéban Lepaul.
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Hugo
S’il gagne sur les poteaux, on espère qu’il célébrera avec panache avec le plus beau plat de l’histoire de l’émission.
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Guillaume
Guillaume est donc ce mec chelou qui mange la peau des crevettes. Si Clarisse avait su ça, elle ne lui aurait pas donné son secret.
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Le boss
Denis Brogniart
On aimerait savoir quelle est la cote selon Jonathan pour que ce soit Denis qui ait rappelé à Clarisse qu’elle avait sa poterie secrète à disposition.
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Par Léo Tourbe