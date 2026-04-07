Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ OC Ondaine vs Chavanay

Stoppez tout, la Ligue des champions, c’était ce week-end ! Ça va trop vite, sur une remise en touche, le 10 de Chavanay sait parfaitement où la mettre. Il l’envoie parfaitement à son 9 dont les talents de pivot feraient rougir Victor Wembanyama. La balle revient pour son coéquipier qui balance une frappe surpuissante petit filet. Comme le reste de l’équipe, on ne peut qu’applaudir.

2/ US Port Sainte-Marie vs Gontaud US

Apparemment, le mètre carré coûte cher à Port-Sainte-Marie pour que leur 8 n’ose pas sortir de sa zone. Pas de soucis, il n’a pas besoin de se démarquer pour recevoir le ballon. Quand elle arrive enfin dans ses pieds, c’est contrôle puis frappe. Le gardien est lobé sur sa ligne. C’est si facile le foot…

3/ JS d’Exideuil vs US Abzac

Bon, ok, le terrain n’aide pas des masses. Mais c’est quoi ce but contre son camp ? Une belle balayette sous la balle pour l’envoyer lober son propre gardien. Ça fait mal aux yeux mais, allez, il y a moyen de devenir une légende de cette manière aussi…

4/ Pouru Remy vs Haraucourt FC

Sur un terrain pareil, vaut mieux ne pas laisser la balle au sol. Lorsque le cuir arrive à son niveau, en hauteur bien sûr, l’Haraucourtois le contrôle et l’envoie petit filet droit. Le gardien ne peut rien sauver et n’essaye même pas. S’est-il au moins activé pour aller chercher la balle dans ses cages ?

5/ Charenton vs US Dun

« Devaaaaant ». Le défenseur charentonnais envoie un pétard devant, la balle est stoppée par la tête d’un adversaire mais revient dans la surface. L’attaquant décide alors d’allier vice et génie. Il pousse légèrement son opposant et sort une retournée dans la lucarne droite. La routourne tourne pour de bon. En revanche, la connexion n’est pas au top dans le Val de Loire ? Parce que sur le bord du terrain, ça lag.