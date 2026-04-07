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Hansi Flick veut protéger Lamine Yamal

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Hansi Flick veut protéger Lamine Yamal

C’est donc ça, l’éducation positive ? Avant de recevoir l’Atlético de Madrid pour le quart de finale aller de Ligue des champions, Hansi Flick a réagi à la petite crise d’ado de Lamine Yamal après que les Catalans sont allés battre les Matelassiers en championnat ce samedi (1-2). Le gamin de 18 ans a quitté le terrain en pétard, visiblement frustré de ne pas avoir glissé le cuir au fond des filets.

Selon Mundo Deportivo, c’est José Ramón de la Fuente, entraîneur des gardiens du Barça qui gère également les coups de pied arrêtés et la stratégie, qui aurait cherché des noises au feu follet espagnol en lui reprochant de trop tenter sa chance en solitaire.

Rien d’alarmant pour Hansi Flick

Hansi Flick serait prêt à tout pour voir le bonhomme aux frisotti réussir : « Je l’ai déjà dit samedi après le match : il a tout essayé. Il a eu le ballon, on a changé d’aile… Lamine a 18 ans, et pour moi, c’est un joueur incroyable. Parfois, au ralenti, on voit à quel point ce qu’il fait est extraordinaire, mais il n’a que 18 ans, et il lui arrive de s’énerver si je le remplace ou s’il se retrouve avec quatre ou cinq joueurs sur lui, qu’il tire et qu’il rate. »

« Ça peut être frustrant de ne pas marquer, mais c’est un joueur passionné, et je le soutiens, explique même le tacticien allemand. Il est sur la bonne voie, et on l’aide à progresser dans un environnement adapté. Tout ce qu’il fait n’a pas besoin de faire sensation. Je sais que tout le monde le remarque parce que c’est un joueur fantastique, mais il n’a que 18 ans. Je lui ai dit qu’il pouvait faire des erreurs, et que je le protégerais. Il sera l’un des meilleurs, voire le meilleur joueur, à l’avenir.  »

La tolérance, on a dit.

Sergio Busquets aurait pu avoir une carrière bien différente

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