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Arsenal privé de deux cadres face au Sporting

FG
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Arsenal privé de deux cadres face au Sporting

La déco en prend tout de suite un coup. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face au Sporting (21h), l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a officialisé le forfait de Bukayo Saka et Jurriën Timber : « Ils ne sont pas encore prêts. On verra pour après. Avec un peu de chance, ils seront prêts ce week-end si tout va bien », a indiqué l’entraîneur des Gunners, laissant espérer un potentiel retour des deux hommes face à Bournemouth, ce samedi (13h30).

Des canonniers à la relance

Bukayo Saka (24 ans), blessé lors du rassemblement de la sélection anglaise fin mars, et son compère néerlandais Jurriën Timber (24 ans), blessé à la cheville face à Everton (2-0) quelques semaines plus tôt, ne seront donc pas du voyage à Lisbonne pour un match qui s’annonce électrique.

Sorti de la FA Cup en milieu de semaine face à Southampton (1-2), Arsenal cherchera à se relancer face au Sporting pour conserver toutes ses chances de soulever en fin de saison les deux trophées encore à sa portée, la Ligue des champions ainsi que la Premier League.

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