À Pâques, les cloches sonnent l’alarme pour Arsenal

Battu en finale de la League Cup par Manchester City avant la trêve puis par Southampton en quarts de la FA Cup samedi, Arsenal vient de perdre deux grosses chances de trophées. Englués dans une période difficile, les Gunners doivent rapidement se ressaisir. Sous peine de tout perdre.

En ce lundi de Pâques, de nombreux parcs londoniens organisent des chasses aux œufs réservées aux enfants, prêts à se rouler dans l’herbe pour choper le plus de chocolats possible. Si des kids supporters d’Arsenal y participaient sur la pelouse de l’Emirates Stadium, ils ne leur resteraient plus que deux sujets à attraper : un en forme de coupe aux grandes oreilles, qu’ils n’ont jamais eu le droit de goûter, et l’autre, un trophée baptisé Premier League, plus dégusté depuis 2004.

Encore en course pour un quadruplé historique mi-mars, Arsenal a déjà gâché deux munitions. Avant la trêve, les Gunners s’étaient inclinés sans révolte contre Manchester City en finale de la League Cup. De retour ce week-end, la bande de Mikel Arteta a remis le couvert. Face à Southampton, modeste septième de Championship, Arsenal s’est une nouvelle fois incliné en quarts de finale de la FA Cup samedi soir (2-1). Deux revers de suite dans des matchs couperets, qui montrent une nouvelle fois les limites des Canonniers lorsqu’ils sont proches de croquer un titre à pleines dents.

Ils ont été bien plus efficaces que nous dans les moments décisifs, et c’est pourquoi ils sont à Wembley. Mikel Arteta

« Nous sommes très déçus de la manière dont nous avons perdu l’opportunité de retourner à Wembley, déclarait Mikel Arteta après le coup de sifflet final. Je pense que nous avons encore une fois dominé de nombreuses périodes, nous créant des occasions et des situations favorables, mais nous ne les avons pas suffisamment concrétisées. Ils ont été bien plus efficaces que nous dans les moments décisifs, et c’est pourquoi ils sont à Wembley. » Malgré la réalisation de son avant-centre Viktor Gyökeres, héros de la Suède pendant la trêve, Arsenal a une nouvelle fois péché dans la finition avec 23 tirs dont 7 cadrés, pour seulement un petit but.

Comme à son habitude, le faux Brésilien Gabriel Martinelli a enchaîné les tout-droit et s’est montré incapable de conclure une action par une passe ou un tir décisif. Le mineur Max Dowman a une nouvelle fois montré ses qualités, mais à 16 ans, ce n’est pas à lui de prendre les rênes de l’équipe. Enfin, Gabriel Jesus et Kai Havertz ont été remplacés au bout de performances largement oubliables. En somme, cette équipe, solide collectivement, manque cruellement d’un joueur de stats, décisif dans les moments cruciaux.

La chasse est ouverte

L’animation offensive n’est pas le seul problème à régler. Et c’est là que le bât blesse. Contre une équipe de Championship, Arsenal a aussi galéré en défense, pourtant son point fort cette saison (seulement 22 buts concédés en Premier League). Une charnière encore friable, comme le constatait Mikel Arteta en conférence de presse : « Quand on défend dans et autour de la surface comme on l’a fait aujourd’hui, on se met forcément dans une situation très difficile. Ils en ont profité, et c’est pour ça qu’on est éliminés. » Cette élimination face à une équipe de deuxième division très mid risque de peser dans cette fin de saison décisive, où les Gunners doivent au moins empocher un titre, sous peine d’être à nouveau traité d’Arsenul.

Les jambes commenceraient-elles à trembler face à l’enjeu ? Inquiétude supplémentaire : le pilier de la défense Gabriel est sorti de la pelouse du St Mary’s Stadium à cause d’une blessure au genou et pourrait manquer le quart de finale de Ligue des champions contre le Sporting mardi. Ces dernières saisons, son absence a parfois coûté des points précieux dans le sprint final. Contre un adversaire aussi abordable que le club portugais, cela ne devrait pas poser tant de problèmes que ça. En revanche, en Premier League… Il n’y a pas le feu puisque Manchester City sera encore à six points si les Skyblues gagnent leur match en retard contre Crystal Palace. Mais City semble de retour aux affaires, et le momentum pourrait basculer de son côté le 19 avril, jour de choc au sommet. Les Gunners devront alors se faire violence pour remporter dignement la chasse aux œufs.

Arsenal choke en FA Cup