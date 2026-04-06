La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques

Les traditions ont la peau dure. En ce week-end de Pâques, le football lituanien a attiré l’attention avec une coutume pour le moins originale. Lors des rencontres disputées ces jours-ci, pas de pile ou face pour déterminer quelle équipe bénéficiera de l’engagement en début de rencontre, mais plutôt un duel… d’œufs de Pâques.

During easter in Lithuanian top football league you dont throw coin....you do traditional easter egg tapping 👍 pic.twitter.com/hvxKBh6Op1 — Rimantas ‡ (@DarRamesnis) April 5, 2026

Les capitaines sont ainsi invités à choisir un œuf puis à le cogner contre celui de l’adversaire, comme ici lors de la rencontre entre le FK Žalgiris Vilnius et le FK Kauno Žalgiris, largement remporté par les visiteurs (0-3). L’œuf le plus solide remporte la mise.

L’histoire ne dit pas s’ils ont dû les chercher pendant des heures dans le jardin avant de venir au stade.

« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »