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La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques

TB
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La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques

Les traditions ont la peau dure. En ce week-end de Pâques, le football lituanien a attiré l’attention avec une coutume pour le moins originale. Lors des rencontres disputées ces jours-ci, pas de pile ou face pour déterminer quelle équipe bénéficiera de l’engagement en début de rencontre, mais plutôt un duel… d’œufs de Pâques.

Les capitaines sont ainsi invités à choisir un œuf puis à le cogner contre celui de l’adversaire, comme ici lors de la rencontre entre le FK Žalgiris Vilnius et le FK Kauno Žalgiris, largement remporté par les visiteurs (0-3). L’œuf le plus solide remporte la mise.

L’histoire ne dit pas s’ils ont dû les chercher pendant des heures dans le jardin avant de venir au stade.

« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »

TB

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