Les spectateurs de l’Emirates Stadium victimes de fuites d’eau pendant Arsenal – Sporting

Une douche après l’autre.

Pendant le match opposant Arsenal au Sporting Portugal, des spectateurs de l’Emirates Stadium se sont retrouvés douchés bien avant la séance de tirs au but. La cause ? Des fuites d’eau plus fortes que la toiture. Aux alentours de la 80e minute, c’est au niveau des tribunes East Stand et Clock End que ces grosses chutes d’eau se sont déroulées. Certaines personnes ont alors décidé de se déplacer, tandis que d’autres se sont couvertes avec leur capuche.

Looks like the Kroenkes have installed a new water feature here at the Emirates #AFC pic.twitter.com/bUwJbQS54Z — Neil Barker (@Mockneyrebel) March 16, 2023

Looks like the roof might be leaking in two places at Emirates Stadium. Fans being forced to move as the rain falls. pic.twitter.com/tsGUUnE0e0 — James Olley (@JamesOlley) March 16, 2023

Et ça, c’est de la loterie, Mikel ?

Le Sporting sort Arsenal aux tirs au but