Le Sporting sort Arsenal aux tirs au but

Arsenal 1-1 (3-5 T.A.B.) Sporting CP

Buts : Xhaka (19e) pour les Gunners // Gonçalves (62e) pour les Leões

Expulsion : Ugarte (118e) pour le Sporting

Voyage au bout de la soirée.

Grâce à un but exceptionnel de Pedro Gonçalves et une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée, le Sporting a éliminé Arsenal (1-1, 3-5 T.A.B.) en huitièmes de finale de la Ligue Europa ce jeudi soir. Un match que l’actuel leader du championnat d’Angleterre a décidé de jouer en traînant des pieds. Amputés de Takehiro Tomiyasu et William Saliba, victimes de pépins physiques et rapidement remplacés, les Gunners prennent néanmoins les devants à la suite d’un ballon en profondeur pour Gabriel Martinelli dont la frappe est repoussée à bout portant par Antonio Adán… droit sur Granit Xhaka, qui ajuste sa tentative (1-0, 19e). Se pensant à l’abri, les joueurs de Mikel Arteta lèvent petit à petit le pied, malgré une belle opportunité pour Gabriel Jesus (30e) et laissent de l’espoir au Sporting. À force de gagner mètre par mètre, les Portugais prennent le contrôle de la rencontre sans se montrer dangereux, jusqu’à ce que la foudre s’abatte sur un Emirates Stadium incandescent. À 50 mètres des buts d’Aaron Ramsdale, un peu trop avancé, Pedro Gonçalves tente un lob somptueux qui scotche tout le monde et rebat les cartes (1-1, 62e).

Le match bascule, et Marcus Edwards passe tout proche de doubler la mise, mais ce dernier se heurte littéralement à la tête dure de Ramsdale, qui détourne en guerrier la tentative adverse (72e). Dos à dos, les deux équipes filent en prolongation. Plus frais physiquement, les Canonniers mettent les Leões dans le dur, mais font preuve de malchance, à l’image du poteau de Leandro Trossard (98e), d’indiscipline (six positions de hors-jeu sur des appels en profondeur), voire d’altruisme trop prononcé (91e, 110e). Et quand tout semble s’aligner pour les Londoniens, Adán se transforme en muraille et claque deux splendides manchettes (116e, 117e). La qualification se joue finalement au bout d’une séance de tirs au but durant laquelle seul Gabriel Martinelli ne fait pas trembler les filets.

London is White and Green.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – Tomiyasu (White, 9e), Saliba (Holding, 21e), Gabriel, Zinchenko – Jorginho (Partey, 65e), Xhaka, Vieira (Ødegaard, 101e) – Nelson (Saka, 65e), Jesus (Trossard, 46e), Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

Sporting (3-4-3) : Adán – St. Juste, Diomande, Inácio – Esgacio, Ugarte, Gonçalves (Essugo, 94e), Reis (Santos, 94e) – Edwards (Tanlongo, 118e, Paulinho (Chermiti, 89e), Trincão (Gomes, 105e). Entraîneur : Rúben Amorim.

