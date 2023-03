Pronostic Arsenal Sporting Lisbonne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Arsenal en patron face au Sporting

Arsenal, toujours leader en Premier League, compte actuellement 5 points d’avance sur son premier poursuivant, Manchester City. Passé proche d’un faux pas contre Bournemouth, les Gunners avaient renversé les Cherries dans une rencontre qui rappelait les belles heures du club londonien. Sur la lancée de cette remontée spectaculaire, les hommes d’Arteta ont réalisé une superbe entame dans le derby face à Fulham samedi dernier pour mener de 3 buts à la pause (score final 0-3). Lors de cette victoire, Arteta avait décidé de jouer avec Trossard en avant-centre. Le Belge a réussi une très bonne prestation et montre qu’Arsenal dispose d’un effectif capable d’être compétitif sur les 2 tableaux. De plus, Gabriel Jesus, absent de longs mois, vient d’effectuer son retour et devrait démarrer lors de cette manche retour face au Sporting. À l’aller, les deux formations s’étaient rendu coup pour coup et devraient de nouveau nous offrir un très beau spectacle (2-2). Pour affronter le club portugais, Arteta devrait opérer quelques changements avec les probables titularisations de Tierney, Kiwior, Jorginho, Jesus ou Nelson.

En face, le Sporting avait commencé sa campagne européenne en Ligue des champions, mais avait dû se contenter de la 3e place derrière Tottenham et l’Eintracht Francfort. Contraint de disputer un barrage dans cette C3, le club portugais s’était assez facilement qualifié aux dépens des Danois de Midtjylland (1-5 en cumulé) malgré un match aller raté. Les partenaires de Coates ont limité la casse chez eux face à Arsenal, mais s’attendent à souffrir dans un Emirates en fusion cette année. Depuis le nul de l’aller, le Sporting s’est facilement imposé contre Boavista en championnat (3-0) ce qui lui permet de consolider sa 4e place à 5 points de Braga (3e). Dans une forme resplendissante et très fort cette saison à domicile, Arsenal devrait s’imposer et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

