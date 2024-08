Leverkusen refait le coup contre Mönchengladbach !

Borussia Mönchengladbach 2-3 Bayer Leverkusen

Buts : Elvedi (59e) et Kleindienst (85e) pour die Fohlen // Xhaka (12e) et Wirtz (38e et 100e) pour le Werskelf

Ils ne savent pas perdre leurs bonnes habitudes !

Alors qu’ils avaient terminé la saison passée en trombe, gardant leur invincibilités durant plusieurs semaines avec des buts dans les dernières secondes de certaines rencontres, les joueurs de Xabi Alonso sont repartis sur les mêmes bases ! Vainqueur sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (3-2), les tenants du titre ont encore fait la différence dans les derniers instants du match. Pourtant, le scénario ne laissait cette fois-ci rien augurer de bon pour toute cette compagnie. Devant au score à la pause, grâce à des buts de Xhaka, d’une frappe monstrueuse face à son ancienne équipe, et de Florian Wirtz, ceux qui ont illuminé l’Europe du foot l’an dernier semblaient d’abord partis pour une soirée tranquille (2-0, 38e).

Score some last minute goals again you say? 😏#BMGB04 pic.twitter.com/WDvq2UNvrm — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 23, 2024

Sauf que le but refusé à Tim Kleindienst pour une faute juste avant la fin du premier acte allait être annonciateur de 45 minutes bien plus compliquées après la mi-temps. Comme le VAR était d’humeur à jouer un rôle majeur pour cette première rencontre de l’année outre-Rhin, il a décidé de s’amuser avec les nerfs des supporters locaux. En refusant un premier but, mais surtout en intervenant sur chacune des réalisations de Nico Elvedi et de Kleindienst, une nouvelle fois. Pour le plus grand bonheur du Borussia-Park, qui a pu exulter, voyant les siens revenir à hauteur à cinq minutes du coup de sifflet final (2-2, 85e). Mais toutes ces interventions de la vidéo ont amené l’arbitre a donner 10 minutes de temps additionnel. Suffisant pour que Florian Wirtz obtienne un penalty après 100 minutes de jeu, grâce au VAR, et n’offre un premier succès cette saison au Bayer, en deux temps !

Déjà en Supercoupe, il nous avait fait le coup. Le Bayer est décidément imprenable dans le money-time !

