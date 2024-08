Pronostic Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer ne perd pas le rythme face à Gladbach’

L’an passé, le Borussia Mönchengladbach a fini la saison à une décevante 14e place avec un seul point d’avance sur le barragiste, Bochum. Cet été, le club n’a pas changé grand-chose puisque le Suisse Seoane est resté aux commandes et que l’effectif n’a pas trop bougé. L’arrivée majeure à signaler est celle de Kleindiest, qui a signé en provenance de Heidenheim. Ce dernier vient combler le poste vacant laissé par Marcus Thuram depuis son départ à l’Inter. L’attaquant allemand sera épaulé par deux Français puisque Pléa et Honorat occupent les ailes, tandis que Manu Koné est toujours présent au milieu de terrain avec l’expérimenté Weigl. Après avoir réussi une préparation parfaite avec 7 victoires en autant de matchs, le Borussia s’est imposé en Coupe contre Aue (1-3) dans une rencontre où les anciens Niçois se sont illustrés avec un Honorat buteur et un Pléa, buteur et passeur.

En face, le Bayer Leverkusen sort d’un exercice incroyable au cours duquel il a remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et a été finaliste de l’Europa League. Leverkusen a mis fin à l’hégémonie du Bayern et s’attend cette année à une réaction de l’ogre bavarois. Pour lancer ne nouvel exercice, la bande à Xabi Alonso a ajouté une nouvelle ligne au palmarès avec la Super Coupe d’Allemagne remportée face à Stuttgart lors des tirs aux buts. Lors de cette rencontre, le Bayer a évolué longuement en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Martin Terrier, qui aurait souhaité de meilleurs débuts sous ses nouvelles couleurs mais a su arracher le nul en fin de temps réglementaire (2-2). En plus de l’ancien Rennais, le Bayer s’est renforcé avec l’excellent Alex Garcia (Girona) et le jeune Belocian, arrivé également de Rennes. De plus, Leverkusen a pour le moment gardé tous ses cadres puisque les Wirtz, Tah, Andrich sont toujours au club. Logiquement au-dessus, le Bayer devrait s’imposer face à Gladbach’ qui pourrait cependant marquer au vu de sa superbe dynamique.

Leverkusen et Gladbach se neutralisent