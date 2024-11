Le Sporting dévoile le successeur de Rúben Amorim

Y a dl’a João !

Orphelin de Rúben Amorim, qui a dirigé (et gagné) son dernier match sur le banc lisboète dimanche, le Sporting a annoncé le nom de son nouvel entraîneur ce lundi. Le poste revient à João Pereira, qui s’occupait jusqu’à présent de la réserve. Son nom et sa tête vous diront forcément quelque chose : le jeune quadra a joué pour le Sporting, Benfica, Braga ou encore Valence. International portugais à 40 reprises, le latéral était dans les rangs de la Seleção à l’Euro 2012 et à la Coupe du monde 2014. Pereira aura la lourde tâche de reprendre une équipe qui marche du tonnerre : les Lions sont en tête du championnat avec 11 victoires en 11 matchs et occupent la deuxième place de la Ligue des champions avec dix points au compteur.

Uma nova braçadeira, a mesma ambição 🫡 João Pereira é o novo treinador do #SportingCP 🦁 pic.twitter.com/saGvLXB4lR — Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024

Bon courage pour faire aussi bien.

Viktor Gyökeres, un nouveau cyborg en ville