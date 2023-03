Mikel Arteta sort l’excuse de la « loterie  des tirs au but» suite à l’élimination d’Arsenal en C3

Another one.

Dans la phase retour des huitièmes de finale de C3, le Sporting Portugal est allé arracher son ticket pour le tour suivant aux tirs au buts. Une déception pour les Gunners qui faisaient partie des prétendants à la victoire au vu de leur très belle saison. En réaction, Mikel Arteta a dans un premier temps affiché sa déception : « Nous voulions vraiment passer, nous battre dans la compétition et aller au bout, affirme l’entraîneur espagnol. Aujourd’hui, nous avons essayé et cela n’a pas suffi. Nous n’avons pas trouvé notre rythme et notre fluidité, nous étions en retard, nous avons donné le ballon de très nombreuses fois. »

Ensuite le technicien a fini par sortir la thèse de la loterie concernant la séances des tirs aux buts : « On a trouvé notre rythme dans les 20 dernières minutes mais on n’a pas marqué. Nous avons montré une énergie et une mentalité incroyables, mais nous n’avons pas gagné. Les tirs au but sont une loterie. […] On ne peut pas compter sur les tirs au but pour gagner une compétition. »

