Le Bayern récupère sa meilleure arme pour son déplacement à Madrid

C’est ce que l’on peut appeler une bonne nouvelle. Gêné par sa cheville ces dernières semaines, Harry Kane sera du voyage à Madrid pour le quart de finale aller de Ligue des champions, ce mardi soir. Un atout de taille pour le Bayern Munich, même si les Bavarois avaient notamment écrabouillé l’Atalanta sans lui lors du match aller, au tour précédent.

Après l’avoir laissé au repos ce week-end contre Fribourg, son entraîneur Vincent Kompany s’était montré plutôt optimiste quant à sa présence dans le groupe. Au-delà de ses 48 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues depuis l’entame de la saison, Kane s’avère être un rouage essentiel de l’impressionnante attaque munichoise aux côtés notamment de Michael Olise ou Luis Díaz.

Avis de tempête sur Madrid ?

Le visage de Goretzka imprimé sur un short