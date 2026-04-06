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Côme cale, l'Atalanta en profite pour se replacer

TB
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Côme cale, l'Atalanta en profite pour se replacer

Ce lundi de Pâques n’est pas férié pour tout le monde. Plusieurs clubs italiens sont en effet sur le pont, à commencer par l’Udinese et Côme qui ont ouvert la journée par une belle sieste (0-0). Un coup d’arrêt pour les Lariani, qui restaient sur cinq succès consécutifs en Serie A. Incapables de trouver la faille, Nico Paz et sa bande fragilisent leur quatrième place et pourraient notamment voir la Juventus recoller à un point en cas de victoire contre le Genoa un peu plus tard dans la journée.

L’Atalanta peut encore croire à la Ligue des champions

Une bonne idée déjà appliquée par l’Atalanta. En déplacement à Lecce, la Dea a imposé sa loi pour se relancer dans la course au Top 4 synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions (0-3). La lumière est notamment venue de Giorgio Scalvini, étrangement trouvé en plein cœur de la surface pour envoyer une frappe croisée tout en puissance (0-1, 29e). En lutte pour leur maintien, les locaux auront encore laissé bien trop de latitude à Nikola Krstović, seul à bout portant pour faire le break (0-2, 59e), avant d’afficher de nouveau un grand laxisme sur une longue action conclue d’un pétard en lucarne par l’entrant Giacomo Raspadori (0-3, 73e). Avec cette victoire, l’Atalanta, toujours septième, revient à cinq longueurs de la quatrième place de Côme. Pour sa part, Lecce glisse en 18e position.

Certains iront chassé les œufs le cœur plus léger que d’autres.

Udinese 0-0 Côme

Lecce 0-3 Atalanta

Buts : Scalvini (29e), Krstović (59e) et Raspadori (73e)

L’Atalanta et Como se neutralisent

TB

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