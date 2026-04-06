Cette star n’est pas la bienvenue à Tottenham

Ni oubli ni pardon. Actuellement en pleine promotion de son nouvel album Bully, Kanye West (rebaptisé Ye) ne pourra pas se produire au Tottenham Hotspur Stadium, l’un des sites choisis pour plusieurs concerts lors de sa tournée estivale en Angleterre. Selon les informations du Daily Mail, le club londonien lui aurait purement et simplement refusé l’accès à son antre, la faute aux déclarations antisémites effectuées par le rappeur américain ces dernières années.

Persona non grata au Royaume-Uni ?

Historiquement liés à la communauté juive, les Spurs auraient ainsi formulé à l’entourage du rappeur leur refus catégorique de « prêter » leur enceinte à l’artiste internationalement connu. La présence de Ye au Wireless Festival, prévu au cours de l’été au Royaume-Uni, a également été qualifiée de « profondément préoccupante » par le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui réfléchirait même à une interdiction de territoire visant le rappeur.

Les IDS touchent plus de monde qu’on ne le pense.

De Zerbi-Greenwood : la grande hypocrisie