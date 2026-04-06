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Les supporters de Liverpool attendus en nombre au Parc des Princes

TB
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Les supporters de Liverpool attendus en nombre au Parc des Princes

Le Parc risque de voir rouge. Alors que le PSG défie à nouveau Liverpool ce mercredi en Ligue des champions, les supporters des Reds seront encore plus nombreux que l’an dernier. Limité à 2 000 places lors du huitième de finale de 2025, le parcage visiteurs a cette fois été étendu à 2 367 billets. Un chiffre qui ne doit rien au hasard, mais qui correspond en réalité à 5% de la capacité du stade, soit la réglementation UEFA en matière d’accueil de fans adverses.

Un choc qui présente peu de risques

Cette fois, la préfecture de police de Paris a décidé de valider cette jauge maximum, estimant que la rencontre ne présentait pas de risque majeur. La sécurité sera tout de même renforcée autour de ce choc européen. À noter que si la même jauge de 5% est appliquée pour le match retour à Anfield, ils pourraient être 3 063 Parisiens à pousser la bande de Luis Enrique au retour, avec l’idée de marquer une nouvelle fois les esprits en Angleterre.

Ça va faire beaucoup de voix cassées le lendemain matin au bureau.

Mauvaise nouvelle pour le PSG avant Liverpool

TB

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