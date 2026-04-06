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Lamine Yamal serait-il un joueur de Serie B ?

FG
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Lamine Yamal serait-il un joueur de Serie B ?

Non mais de quoi je me mêle ? Amené à réagir à la crise du football italien, dont la sélection nationale a encore échoué à se qualifier au prochain Mondial, l’ancien international allemand Jürgen Klinsmann (61 ans) n’a pas hésité à critiquer la gestion des jeunes joueurs dans les clubs transalpins. Sur les ondes de la Raí, l’ancien joueur de l’Inter Milan et de la Sampdoria est même allé jusqu’à déclarer que s’ils jouaient en Italie, « Lamine Yamal et Jamal Musiala seraient probablement envoyés en Serie B pour acquérir de l’expérience ». 

Un manque de leaders en sélection ?

« L’Italie paie le prix d’un manque de leaders, d’un manque de joueurs capables d’affronter leurs adversaires en un contre un et d’un manque de confiance envers les jeunes joueurs » a ajouté le champion du monde 1990, qui voit dans la frilosité des clubs italiens un lien de cause à effet direct dans la crise traversée par la Squadra Azzurra, qui ne participera pas à la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Imaginez un peu l’état des reins des défenseurs de Pescara ou Bari…

« Les play-off, ça donnait de la visibilité au foot belge »

FG

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