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Politano piège l’AC Milan, le Napoli nouveau dauphin

FG
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Politano piège l’AC Milan, le Napoli nouveau dauphin

Naples 1-0 AC Milan

But : M. Politano (79e) pour les Partenopei

Au bout de l’ennui. Au terme d’un match longtemps cadenassé entre le Napoli, 3e au coup d’envoi, et l’AC Milan (2e), ce sont finalement les hommes d’Antonio Conte qui ont eu le dernier mot, en fin de match, grâce à une superbe demi-volée du gauche de Matteo Politano, à peine cinq minutes après son entrée en jeu (1-0, 79e). Si Mike Maignan, titulaire dans les buts milanais et capitaine, a bien repoussé l’échéance d’une superbe parade face au Brésilien Giovane (51e), l’international français, peu sollicité par ailleurs, n’a rien pu faire sur l’ouverture du score napolitaine.

Changement de dauphin

Cette victoire aux forceps fait le bonheur des supporters du stade Diego-Maradona, et permet aux Napolitains de passer devant leur adversaire du soir, leur chipant au passage la place de dauphin. Si l’Inter Milan, victorieuse ce dimanche face à l’AS Rome (5-2), semble bien partie pour décrocher le Scudetto, c’est bien Naples qui réalise l’autre bonne opération du week-end. Avec 65 points, les partenaires de Kevin De Bruyne comptent désormais deux longueurs d’avance sur leur adversaire du soir, et sept sur Côme, tenu en échec cet après-midi à Udine (0-0).

Comme quoi, même pas besoin de Big Rom’ ! 

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FG

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