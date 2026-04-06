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La Juventus recolle au peloton de tête

FG
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La Juventus recolle au peloton de tête

Juventus 2-0 Genoa

Buts : G.Bremer (4e) et W. Mckennie (17e) pour la Vieille Dame.

Attention derrière ! Alors que le Côme de Fàbregas a connu un sacré coup d’arrêt en début d’après-midi sur la pelouse de l’Udinese (0-0), les Bianconeri n’ont pas laissé passer l’occasion de se rapprocher du top 4 en s’imposant sans forcer leur talent, à domicile, face au Genoa (2-0). Monté aux avant-postes, c’est le Brésilien Bremer qui donnait rapidement l’avantage à la Juve en tout début de match (1-0, 4e), avant que l’Américain Weston Mckennie ne l’imite quelques minutes plus tard pour donner au tableau d’affichage son allure définitive (2-0, 17e).

Di Gregorio, ce héros

Bien que dominatrice, à l’image du poteau touché par Jonathan David en seconde mi-temps, la Juve aurait bien pu se faire peur dans le dernier quart d’heure si Michele Di Gregorio (entré à la mi-temps en lieu et place de Mattia Perin, visiblement touché), n’avait pas détourné le penalty frappé par l’Espagnol Martin Caricol (75e).

Un succès précieux pour la Vieille Dame, qui en profite pour revenir au contact du quatuor de tête, qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. Avec 57 points, les joueurs de Luciano Spalletti ne pointent plus qu’à une seule unité de Côme, quatrième.

Côme un ouragan qui revient fort, très fort…

La Juve à la relance face au Genoa

FG

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