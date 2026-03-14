Arsenal assomme Everton sur le gong

Arsenal 2-0 Everton

Buts : Gyökeres (89e), Dowman (90e+7)

Une victoire de champion ? Longtemps frustré, Arsenal a fini par faire sauter le verrou d’Everton ce samedi à l’Emirates (2-0). Le plan des Toffees était parfait, jusqu’à ce que Jordan Pickford rate sa sortie sur un centre du wonderkid Max Dowman (16 ans) : Piero Hincapié a donc remis le ballon dans les pieds de Viktor Gyökeres et le Suédois, entré à l’heure de jeu, a délivré le stade en marquant dans la cage vide (1-0, 89e). Les Gunners ont ajouté un deuxième but en contre, par Dowman, qui a profité de la montée de Pickford sur corner pour traverser le terrain et marquer sans opposition (2-0, 90e+7).

MAX DOWMAN DANS L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 À seulement 16 ans et 73 jours, le jeune joueur des Gunners devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League 👏#ARSEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/oDo4ua0kya — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

Les hommes de Mikel Arteta comptent provisoirement dix points d’avance sur Manchester City, qui a joué deux matchs de moins à ce stade. Une bonne nouvelle avant une très grosse semaine. Les Londoniens ont rendez-vous avec le Bayer Leverkusen mardi en Ligue des champions, puis avec les Skyblues dimanche, à Wembley, en finale de la League Cup.

Le cœur bat très fort.

Service minimum pour Arsenal, qui reprend la tête