Aurélien Tchouaméni revient sur les faiblesses défensives du Real Madrid

Réaliste. Interrogé après la défaite madrilène en quarts de finale allers de Ligue des champions face au Bayern (1-2), Aurélien Tchouaméni est largement revenu sur les largesses défensives de son équipe. « On est frustrés. On a eu des occasions et on a failli défensivement. On a fait face à une très belle équipe, il y aura une deuxième manche et il faudra gagner », a réagi sur Canal+ celui que sera suspendu pour le match retour à Munich mercredi prochain.

Tombé sur un os, le Real a fait preuve de quelques étourderies. En témoigne ce second but signé Harry Kane encaissé à peine 30 secondes après le retour des vestiaires. Finalement, ça n’a pas suffi pour le Real qui a réduit le score grâce à Kylian Mbappé, mais qui est en ballottage défavorable : « On a créé beaucoup d’occasions, mais on doit être efficaces dans les deux surfaces », a réagi Tchouaméni.

Un mot sympa pour Mbappé

Très actif ce mardi soir, son compatriote Kylian Mbappé est tombé sur un Manuel Neuer des grands soirs. De quoi faire en sorte que les critiques continuent d’affluer autour de lui. Pour Tchouaméni, la réponse est non : « Il y a encore des gens qui vont parler, mais ce soir il nous a beaucoup aidés. »

"Kylian est un joueur exceptionnel, il nous a beaucoup aidés ce soir" 🗣️ Aurélien Tchouaméni revient sur la performance de Kylian Mbappé face au Bayern et croit en la qualification du Real Madrid 👊#RMABAY | #UCL pic.twitter.com/T6xyngUnIH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 7, 2026

Il faudra en faire encore plus pour inquiéter le Bayern.

Les notes de Real Madrid - Bayern