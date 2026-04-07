Le message des ultras niçois pour la fin de saison

Un pour tous, tous pourris. Alors que l’OGC Nice a essuyé sa quinzième défaite de la saison face à Strasbourg ce week-end, le groupe des ultras de la Populaire Sud Nice a partagé un communiqué sur X dans lequel il appelle à une « union sacrée des supporters du Gym » dès dimanche prochain face au Havre à l’Allianz Riviera.

La raison ? Le soleil semble se perdre sur la Côte d’Azur, tant les résultats des Aiglons ternissent l’horizon : les hommes de Claude Puel sont quinzièmes à quatre petites unités de l’AJ Auxerre, barragiste. De quoi dénoncer « une perte progressive de l’identité qui a toujours fait la force de notre club » du côté des fidèles du Gym.

🚨 Communiqué de la Populaire Sud Nice : TOUS AU STADE !#OGCNice pic.twitter.com/YYJWGnWJgw — Axel 🦅 (@SolamenNissa) April 7, 2026

Les explications attendront la fin de saison

Dans ce communiqué bien épicé, les supporters niçois réclament notamment des explications : « Le temps des comptes viendra. Des explications devront être données. Des changements devront être exigés. Mais ce temps n’est pas celui d’aujourd’hui. Aujourd’hui, il faut sauver le club. »

Ils poussent aussi les joueurs à se remettre en question : « Samedi dernier encore, malgré la présence de plus de 500 Niçois dans le parcage, malgré notre soutien sans faille, les joueurs ont livré une prestation indigne de ce blason. Ce constat est dur, mais il est nécessaire. Aujourd’hui, il ne reste plus que nous. »

Le temps est bon, le ciel est bleu, les fans de Nice font des cauchemars de la Ligue 2.

Gros coup de gueule des cadres niçois