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Rennes justifie l'arrivée de Nicolas de Tavernost

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Rennes justifie l'arrivée de Nicolas de Tavernost

Le premier transfert de la saison de Ligue 1 est confirmé. François-Henri Pinault, propriétaire du Stade rennais, a officialisé l’arrivée de Nicolas de Tavernost en tant que président du conseil d’administration du club breton, ce vendredi. « À partir du 1er juin, Nicolas va participer aux réunions opérationnelles sur le mercato, aux grandes décisions stratégiques et d’investissement : quand on dit ça dans le foot, ce sont les deux moments où l’actionnaire est aussi mobilisé », a annoncé l’entrepreneur de 63 ans dans les colonnes d’Ouest France.

Avec de Tavernost, Rennes veut être un acteur

La nomination du futur ex-patron de Ligue 1+ intervient au moment où Rennes s’est hissé à la sixième place de Ligue 1 et disputera la Ligue Conférence la saison prochaine (ou la Ligue Europa en cas de victoire de Lens en Coupe de France). Un nouveau visage qui colle aux ambitions de François-Henri Pinault pour son club : « Au-delà du projet du club, il y a aussi des enjeux nationaux sur le foot français pour lesquels je souhaite que le Stade rennais ne soit pas spectateur mais acteur. J’ai cherché un profil, à l’image aussi de Guillaume Cerutti, qui a les compétences pour gérer le fonctionnement d’une entreprise, être garant de notre stratégie, et défendre aussi nos intérêts auprès des instances nationales, la vision du foot à laquelle on croit. »

Tiens, voilà un président qui s’y connaît vraiment.

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