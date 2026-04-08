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Michael Olise fait mieux que Franck Ribéry

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Michael Olise fait mieux que Franck Ribéry

Le caviar, nouvelle spécialité française ? Alors que le Bayern Munich a encore fait perdre des couleurs au Real Madrid (1-2), Michael Olise s’est particulièrement illustré en servant parfaitement Harry Kane pour offrir le break aux Bavarois.

Une action a priori anodine, mais qui signifie pourtant beaucoup pour les férus de statistiques : il s’agit là de la 25e passe décisive du bonhomme aux dreadlocks. Cette précision fait de lui le meilleur délivreur d’offrandes des cinq grands championnats avec 8 cadeaux donnés de plus que tout autre joueur selon Opta.

Du jamais-vu depuis Franck Ribéry

Selon StatsFoot sur X, le nouveau roi du dancefloor munichois a livré une performance qui lui permet même de dépasser un certain Franck Ribéry qui, lors de la saison 2011-2012 avec le Bayern Munich, comptait un total de 24 passes décisives. L’ancien de Crystal Palace se rapproche du record de Lionel Messi qui en a délivré 32 lors de l’exercice 2011-2012 (la saison de la générosité !).

Et ça, ça se déguste sans modération.

Vincent Kompany le sait, l’ours n’est pas mort

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