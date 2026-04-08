Michael Olise fait mieux que Franck Ribéry

Le caviar, nouvelle spécialité française ? Alors que le Bayern Munich a encore fait perdre des couleurs au Real Madrid (1-2), Michael Olise s’est particulièrement illustré en servant parfaitement Harry Kane pour offrir le break aux Bavarois.

Une action a priori anodine, mais qui signifie pourtant beaucoup pour les férus de statistiques : il s’agit là de la 25e passe décisive du bonhomme aux dreadlocks. Cette précision fait de lui le meilleur délivreur d’offrandes des cinq grands championnats avec 8 cadeaux donnés de plus que tout autre joueur selon Opta.

25 - Assists this season across all competitions among players in European top five leagues: 25- Michael Olise 👑 24- 23- 22- 21- 20- 19- 18- 17- Bruno Fernandes 16- Fermín López King. pic.twitter.com/MvV7voX0xK — OptaJean (@OptaJean) April 7, 2026

Du jamais-vu depuis Franck Ribéry

Selon StatsFoot sur X, le nouveau roi du dancefloor munichois a livré une performance qui lui permet même de dépasser un certain Franck Ribéry qui, lors de la saison 2011-2012 avec le Bayern Munich, comptait un total de 24 passes décisives. L’ancien de Crystal Palace se rapproche du record de Lionel Messi qui en a délivré 32 lors de l’exercice 2011-2012 (la saison de la générosité !).

🇫🇷 Michael Olise (Bayern) devient le 1er joueur français à délivrer 25 passes décisives lors d'une saison avec un club du Top 5 européen en compétition officielle au XXIe siècle, faisant mieux que Franck Ribery avec le Bayern en 2011/12 (24). #RMABAY — Stats Foot (@Statsdufoot) April 7, 2026

Et ça, ça se déguste sans modération.

Vincent Kompany le sait, l’ours n’est pas mort