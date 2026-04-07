- C1
- Quarts
- Real Madrid-Bayern (1-2)
Les notes de Real Madrid - Bayern Munich
Upamecano et Olise d’un côté, Mbappé et Tchouaméni de l’autre : il n’y a que le biathlon qui permet à autant de Français de s’exprimer ou de se foirer à haut niveau.
Real Madrid
Andriy Lunin
100 milliards de dollars pour monter la mission Artemis II, c’est pas un peu disproportionné quand on sait qu’il n’a fallu que 40 minutes au Bayern pour faire le tour de Lunin ?
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Antonio Rüdiger
Neuer n’a pas eu deux choses ce mardi : la reprise de Mbappé et la blague de Rüdiger à la 30e avant un corner. Il faut dire que « Que dit une imprimante dans l’eau ? J’ai papier ! » ça ne marche pas bien en allemand.
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Alvaro Carreras
Il s’est fait ouvrir puis décoiffer par Olise et ses copains. Une décapotable.
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Aurélien Tchouaméni
Son carton jaune le privera du match retour à l’Allianz Arena. Le présentateur de The Bridge tient donc une belle occasion de faire le pont.
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Thiago Pitarch Pinar
Il est là pour apprendre, mais son énorme bourde risque de faire (pis)tache sur son rapport de stage. Remplacé par Jude Bellingham (62e), habituel titulaire à la photocopieuse.
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Vinícius Júnior
La preuve qu’on a pas besoin de l’insulter pour le neutraliser.
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Kylian Mbappé
Pas contents ? Gros tacle à la 15e minute. Et si vous voulez absolument voir des doublés face à Neuer, rappelez Joselu.
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Bayern Munich
Manuel Neuer
La dernière fois que le Bayern avait battu le Real, Nicolas Sarkozy était candidat à sa réélection, La Vérité si je mens ! 3 faisait un bide, Lennart Karl avait 4 ans et Manuel Neuer était déjà aussi fort.
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Dayot Upamecano
À force de faire la chasse au neuf, il a failli rester chocolat.
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Konrad Laimer
Cuit à la 26e mais plutôt consistant ensuite. Un plat Picard.
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Michael Olise
Il est et il a le chouchou de ta petite sœur.
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Luis Díaz
Le bavoir sur le maillot du Bayern, c’est juste pour rester propre au moment de se régaler des caviars de ses potes.
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Harry Kane
Des décrochages à 70 mètres du but en marchant pour envoyer des énormes saucisses : ça va pas calmer ton pote Mickey qui se présente lui-même comme « le Kane du Val-d’Oise ».
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Par Mathieu Rollinger