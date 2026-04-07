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Les notes de Real Madrid - Bayern Munich

Par Mathieu Rollinger
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Les notes de Real Madrid - Bayern

Upamecano et Olise d’un côté, Mbappé et Tchouaméni de l’autre : il n’y a que le biathlon qui permet à autant de Français de s’exprimer ou de se foirer à haut niveau.

Real Madrid

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Andriy Lunin

100 milliards de dollars pour monter la mission Artemis II, c’est pas un peu disproportionné quand on sait qu’il n’a fallu que 40 minutes au Bayern pour faire le tour de Lunin ?

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Antonio Rüdiger

Neuer n’a pas eu deux choses ce mardi : la reprise de Mbappé et la blague de Rüdiger à la 30e avant un corner. Il faut dire que « Que dit une imprimante dans l’eau ? J’ai papier ! » ça ne marche pas bien en allemand.

Note de la rédaction 4/10
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Alvaro Carreras

Il s’est fait ouvrir puis décoiffer par Olise et ses copains. Une décapotable.

Note de la rédaction 2/10
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Aurélien Tchouaméni

Son carton jaune le privera du match retour à l’Allianz Arena. Le présentateur de The Bridge tient donc une belle occasion de faire le pont.

Note de la rédaction 3/10
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Votre note /10

Thiago Pitarch Pinar

Il est là pour apprendre, mais son énorme bourde risque de faire (pis)tache sur son rapport de stage. Remplacé par Jude Bellingham (62e), habituel titulaire à la photocopieuse.

Note de la rédaction 2.5/10
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Vinícius Júnior

La preuve qu’on a pas besoin de l’insulter pour le neutraliser.

Note de la rédaction 4/10
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Kylian Mbappé

Pas contents ? Gros tacle à la 15e minute. Et si vous voulez absolument voir des doublés face à Neuer, rappelez Joselu.

Note de la rédaction 10/10
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Bayern Munich

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Manuel Neuer

La dernière fois que le Bayern avait battu le Real, Nicolas Sarkozy était candidat à sa réélection, La Vérité si je mens ! 3 faisait un bide, Lennart Karl avait 4 ans et Manuel Neuer était déjà aussi fort.

Note de la rédaction 9/10
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Dayot Upamecano

À force de faire la chasse au neuf, il a failli rester chocolat.

Note de la rédaction 5/10
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Konrad Laimer

Cuit à la 26e mais plutôt consistant ensuite. Un plat Picard.

Note de la rédaction 5/10
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Michael Olise

Il est et il a le chouchou de ta petite sœur.

Note de la rédaction 9/10
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luis-diaz

Luis Díaz

Le bavoir sur le maillot du Bayern, c’est juste pour rester propre au moment de se régaler des caviars de ses potes.

Note de la rédaction 7.5/10
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harry-kane

Harry Kane

Des décrochages à 70 mètres du but en marchant pour envoyer des énormes saucisses : ça va pas calmer ton pote Mickey qui se présente lui-même comme « le Kane du Val-d’Oise ».

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