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Report de Lens-PSG : Xavier Bertrand monte au créneau

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Report de Lens-PSG : Xavier Bertrand monte au créneau

Le temps des politiques. Il fallait s’y attendre, et quelques minutes après la décision de reporter le match entre le RC Lens et le PSG, la LFP suscite de nombreuses critiques. Dans le nord de la France, la pilule ne passe carrément pas. En témoigne la réaction de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France : « Notre championnat méritait mieux. Les supporters méritaient mieux. Le football méritait mieux. »

Un trou dans le calendrier

Sur X, l’ancien ministre du Travail du gouvernement Fillon n’abdique pas et continue de défendre les Sang et Or : « La LFP a décidé de ne pas tenir compte de la position du RC Lens, qui avait pourtant fait valoir des arguments sportifs sérieux : deux semaines sans match, puis trois rencontres en huit jours à enchaîner. » Le clan lensois avait tenté en vain de contrer la décision de la LFP, mais finalement le choc de la 29e journée de Ligue 1 se déroulera à une date ultérieure.

Une bataille est perdue, mais pas la guerre.

Lens répond à la LFP sur le report du match contre le PSG

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