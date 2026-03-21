S’abonner au mag
  • France
  • Lens

Un report face à Paris ? Lens tape du poing sur la table

JF
78 Réactions
Un report face à Paris ? Lens tape du poing sur la table

Touche pas à mon calendrier. Impressionnant vainqueur d’Angers en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Lens a repris les commandes du championnat et mis la pression sur le PSG. Les tenants du titre ont certes deux matchs de moins à disputer, mais le succès lensois, après une période de moins bien, a eu le mérite de rappeler que la saison était loin d’être terminée et qu’il y aurait bien une finale à disputer le 11 avril à Bollaert-Delelis.

« De base, on n’est pas d’accord »

Alors qu’on leur prêtait une potentielle ouverture à un report, Pierre Sage a tenu à rappeler devant les médias qu’il comptait bien affronter Paris à la date prévue. « Nous, de base, on n’est pas d’accord », a tranché le technicien.

Surtout, il a souligné que de son côté, Lens n’avait pas eu droit à pareille faveur à l’heure d’affronter Lyon en quarts de finale de Coupe de France : « On a joué un match de Coupe de France, on nous l’a programmé le jeudi, il a fallu jouer contre Metz le dimancheAprès, je comprends que le fait d’avoir du repos permet d’être plus performant, ils ont réussi à le confirmer lors de leur match à Chelsea. »

Finalement, il a aussi mis le PSG face à ses responsabilités. « Aujourd’hui, c’est un club très performant, qui est dans beaucoup de compétitions. Je vous avoue qu’ils connaissent aussi les contraintes, a ainsi souligné Sage. Et que de notre côté, il ne reste qu’une date, on n’a pas à subir cette chose-là. »

Avec un président, Joseph Oughourlian, loin d’être Waldemar Kita et qui n’est pas le meilleur ami de Nasser al-Khelaïfi, l’histoire est tout de même bien mal partie. En attendant Paris n’a toujours pas fait de demande officielle de report.

On sait déjà que ce serait un coup d’épée dans l’eau.

Lens prêt à un report de la rencontre contre le PSG, mais à ses conditions

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.