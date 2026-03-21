Un report face à Paris ? Lens tape du poing sur la table

Touche pas à mon calendrier. Impressionnant vainqueur d’Angers en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Lens a repris les commandes du championnat et mis la pression sur le PSG. Les tenants du titre ont certes deux matchs de moins à disputer, mais le succès lensois, après une période de moins bien, a eu le mérite de rappeler que la saison était loin d’être terminée et qu’il y aurait bien une finale à disputer le 11 avril à Bollaert-Delelis.

« De base, on n’est pas d’accord »

Alors qu’on leur prêtait une potentielle ouverture à un report, Pierre Sage a tenu à rappeler devant les médias qu’il comptait bien affronter Paris à la date prévue. « Nous, de base, on n’est pas d’accord », a tranché le technicien.

Surtout, il a souligné que de son côté, Lens n’avait pas eu droit à pareille faveur à l’heure d’affronter Lyon en quarts de finale de Coupe de France : « On a joué un match de Coupe de France, on nous l’a programmé le jeudi, il a fallu jouer contre Metz le dimanche. Après, je comprends que le fait d’avoir du repos permet d’être plus performant, ils ont réussi à le confirmer lors de leur match à Chelsea. »

Finalement, il a aussi mis le PSG face à ses responsabilités. « Aujourd’hui, c’est un club très performant, qui est dans beaucoup de compétitions. Je vous avoue qu’ils connaissent aussi les contraintes, a ainsi souligné Sage. Et que de notre côté, il ne reste qu’une date, on n’a pas à subir cette chose-là. »

Avec un président, Joseph Oughourlian, loin d’être Waldemar Kita et qui n’est pas le meilleur ami de Nasser al-Khelaïfi, l’histoire est tout de même bien mal partie. En attendant Paris n’a toujours pas fait de demande officielle de report.

On sait déjà que ce serait un coup d’épée dans l’eau.

Lens prêt à un report de la rencontre contre le PSG, mais à ses conditions